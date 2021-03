"Wie kann Glaube wachsen, damit er nicht an den Problemen des Alltags zerbricht oder abgelegt wird?" Das war die Ausgangsfrage des Schwarzbrotabends des CVJM Kasendorf, der erstmals online stattfand. Viele Mitarbeitende aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hatten sich dazu eingeloggt.

Regina Rauh (Theologin am Marburger Bildungs- und Studienzentrum MBS) veranschaulichte anhand der bewährten Forschungsgrundlagen von James W. Fowler (Theologe) sechs Entwicklungsstufen des Glaubens in den einzelnen Lebensphasen und verwies gleichzeitig auf berechtigte Kritik dieses Stufenmodells mit Aussprache im Anschluss.

Auf Stufe 0 (Glaube als Urvertrauen) folgt Stufe 1 (Intuitiver Glaube, circa 2 bis 6 Jahre): Der Glaube der Kleinkinder sei mehr von deren Fantasie geprägt. In Stufe 2 (Mythisch-wörtlicher Glaube, 6 bis 11 Jahre) würden Mythen und Geschichten wörtlich genommen, Gott werde vorwiegend als Mensch gedacht. In Stufe 3 (konventioneller Glaube, ab 12 Jahren) orientiere sich der Jugendliche mehr an dem Glauben seiner Familie, Gemeinde, Gruppe und seines Freundeskreises.

In Stufe 4 (Persönlicher Glaube), einer Lebensphase, häufig mit einer Krise verbunden, setzten sich die Menschen mit ihrem Glauben auseinander. Das Gottesbild, die Eigenständigkeit, das Urteilsvermögen wachse praktisch mit Verinnerlichung des Glaubens.

Menschen mit einem Glauben der Stufe 5 (Verbindender Glaube) entwickeln nach Fowler ein komplexeres Verständnis von Wahrheit und Wirklichkeit und wissen, dass viele Fragen nicht einfach aufgelöst werden können. Der Druck, die eigene Tradition, den eigenen Glauben ständig beweisen zu müssen, löse sich auf. Es entstehe ein Glaube, der freier macht. Wenn dieser Glaube noch weiter wachse, so Fowler, dann entwickle er sich zu einem universellen Glauben. Dies sei dann die Stufe 6. Dieser Stufe des Glaubens begegne man Fowler zufolge allerdings nur in wenigen Persönlichkeiten der Religions- und Kirchengeschichte (Mutter Teresa, Martin Luther King, Gandhi, Bonhoeffer). red