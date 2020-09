Wegen ihrer Ähnlichkeit mit Wespen und Bienen werden die völlig harmlosen Schwebfliegen mit diesen oft verwechselt. Zum Schutz von Fressfeinden tarnen sie sich mit ihrer auffällig gelb-schwarzen Zeichnung. Wespen, Hornissen und auch Bienen können sich mit ihrem Stachel vor ihren Feinden verteidigen, die Schwebfliegen passen sich in Gestalt und Farbe diesen Tieren an, um sich schützen zu können. Diese Tarnung, die in der Natur bei Tieren, aber auch Pflanzen verbreitet ist, nennt man Mimikry. Im Bild die Sumpfschwebfliege, die sich auch gern in unseren Gärten aufhält, um nach Nahrung, Pollen und Nektar zu suchen. Denn sie ist nicht nur in Feuchtgebieten anzutreffen, sondern auch in Gärten und Wiesen. Foto: Werner Knoth