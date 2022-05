Einstimmig verabschiedete die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Trebgast den Haushalt 2022 sowie die Finanzplanung und das Investitionsprogramm 2021 bis 2025. Zustimmung erfolgte für die Jahresrechnungen 2020 und 2021. "Unser Augenmerk gilt der sparsamen Verwendung unserer Mittel und einer schlanken Verwaltung", betonte der Gemeinschaftsvorsitzende, Bürgermeister Herwig Neumann (Trebgast). Damit richtete er auch den Dank an die Leiterin der Verwaltung, Karin Winkler, und an Tobias Winkler, der den Haushalt aufgestellt hat.

"Die Haushaltsplanung der VG Trebgast hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert", begann der Kämmerer mit der Bekanntgabe einiger Eckpunkte: Gesamtvolumen 962.000 Euro (plus 7,28 Prozent), davon Verwaltungshaushalt 841.200 Euro (plus 5,54 Prozent) und Vermögenshaushalt 120.800 Euro (plus 21,16 Prozent).

Größte Posten im Verwaltungshaushalt sind die Personalkosten mit 654.900 Euro (plus 13,23 Prozent) und die Betriebsausgaben mit 169.200 Euro (minus 2,81 Prozent). Nach Finanzzuweisungen von 74.700 Euro, Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 33.500 Euro und sonstigen Erstattungen von 58.700 Euro verbleibt im Verwaltungshaushalt ein ungedeckter Finanzbedarf von 670.900 Euro (plus 7,34 Prozent), der nach dem Einwohnerstand vom 30. Juni 2021 auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt wird. Somit entfallen auf Harsdorf (961 Einwohner) 158.606 Euro, auf Ködnitz (1530 Einwohner) 252.515 Euro, und Trebgast (1574 Einwohner) 259.777 Euro.

Ein Umbau des Kellers aus Datenschutzgründen, der Glasfaseranschluss zum Gebäude und die Glasfaserverkabelung im Gebäude erfordern Mittel von 55.000 Euro. Daneben belasten Investitionen in die EDV- und Zimmerausstattung, Arbeitsgeräte und Tilgungsausgaben von 65.800 Euro den Vermögenshaushalt. Die Finanzierung erfolgt durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 16.500 Euro und einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 104.300 Euro.

Die Schulden der VG betragen per 31. Dezember 2022 voraussichtlich 84.000 Euro und könnten bei gleichbleibenden Tilgungsraten in vier Jahren getilgt sein.

Bürgermeister Günther Hübner (Harsdorf) erinnerte an bereits abgeschlossenen Umbauten und Investitionen in die Energetik des Gebäudes, von der die VG weiter profitieren könne. dh