Summe Genau 16 730 644 Euro Schlüsselzuweisungen fließen im kommenden Jahr an den Landkreis Haßberge (2020 waren es 16 095 372 Euro) sowie insgesamt 24 694 708 Euro (2020: 21 824 284 Euro) an die 26 Gemeinden und Städte im Kreis. Die 26 Kommunen bekommen (in Klammern die Vorjahreszahlen):

Aidhausen 764 492 Euro

(742 888 Euro)

Breitbrunn 436 980 Euro (469 580 Euro)

Bundorf 392 736 Euro

(467 872 Euro)

Burgpreppach 438 252 Euro

(425 960 Euro)

Ebelsbach 1 403 372 Euro

(1 481 912 Euro)

Ebern 2 506 964 Euro

(0)

Eltmann 347 272 Euro

(0)

Ermershausen 273 992 Euro

(277 212 Euro)

Gädheim 501 344 Euro

(511 804 Euro)

Haßfurt 1 650 500 Euro

(1 120 220 Euro)

Hofheim 962 836 Euro

(827 536 Euro)

Kirchlauter 565 232 Euro

(614 492 Euro)

Knetzgau 1 883 344 Euro

(2 297 624 Euro)

Königsberg 862 168 Euro

(493 808 Euro)

Maroldsweisach 1 292 552 Euro (1 198 508 Euro)

Oberaurach 1 804 760 Euro

(1 883 776 Euro)

Pfarrweisach 756 716 Euro

(769 900 Euro)

Rauhenebrach 1 189 760 Euro

(1 303 468 Euro)

Rentweinsdorf 705 716 Euro

(753 200 Euro)

Riedbach 802 576 Euro

(801 448 Euro)

Sand 1 083 880 Euro

(1 047 460 Euro )

Stettfeld 448 836 Euro

(534 844 Euro)

Theres 1 063 608 Euro

(1 051 768 Euro)

Untermerzbach 0

(0)

Wonfurt 538 884 Euro

(565 324 Euro)

Zeil 2 017 936 Euro

(2 183 680 Euro)