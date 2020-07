Die Rhön kann Demokratie

Das neue Gremium des Gemeinderates im Markt Burkardroth hat sich eingegroovt in den kommunalpolitischen Alltag - und das trotz der Corona-Pandemie. Das war deutlich bei der jüngsten Sitzung am vergangenen Dienstag in der Rhönfesthalle Stangenroth zu erkennen. Dort zeigte sich eine neue Debattenkultur, die sich von der politischen Meinungsfindung der Vorjahre unterscheidet. In den beiden vergangenen Jahren, in denen ich regelmäßig aus dem öffentlichen Sitzungen berichtet habe, fiel auf, dass die meisten Zusammenkünfte sehr gleich abliefen: Vortragen des Tagesordnungspunktes, Verlesen des Beschlussvorschlags, am Ende stand dann der - im Regelfall - einstimmige Beschluss. Reibung gab es wenig. Anders die Sitzung in der Rhönfesthalle: Kritische Räte, die genau wissen wollten, was Sache ist, Dinge fragten, die aus dem Presseskript nicht ersichtlich waren, trafen dort auf einen Bürgermeister, der Rede und Antwort stand - und das ohne in einen bürokratischen Sprachduktus zu verfallen. Die neue Debattenkultur kam an - die Gäste der Sitzung blieben bis zum Ende des öffentlichen Teils. Aber politischer Diskurs ist mehr, als nur schön anzusehen. Denn das Nachfragen, Diskutieren und das gemeinsame Finden eines Konsens ist genau das, was eine lebendige Demokratie ausmacht. Die Gemeinderäte - aber auch der Bürgermeister - zeigen mit ihrem Verhalten, dass ihnen genau das am Herzen liegt. Und das schon bei Themen, die keine große Sprengkraft haben. Auf kommende Sitzungen mit brisanten oder kontroversen Tagesordnungspunkten - und die damit einhergehenden Nachfragen und Redebeiträge - dürfen die Einwohner des Marktes nach einer solchen Sitzung gespannt sein. J.Schlereth@infranken.de