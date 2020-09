Die Rentweinsdorfer unabhängige Liste, RUL, feiert am Donnerstag, 17. September, ihren ersten Geburtstag.

Die Vereinigung blickt, wie sie mitteilte, auf ein erfolgreiches Jahr in einer schwierigen Zeit. Bedingt durch die Coronakrise sind Versammlungen, Zusammenkünfte und öffentliches Leben wegen der Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln unmöglich. Die RUL konnte sich im letzten halben Jahr nur durch Schreiben oder Telefonieren abstimmen, was für so einen jungen Verein einige Herausforderungen mit sich brachte.

Die RUL will auf kommunalpolitischem Feld mithelfen, die staatlichen Auflagen zu erfüllen. Um mögliche Ansteckungen mit dem Virus zu verhindern, wird die RUL den Gründungstag ohne öffentliche Feier begehen.

Sie sieht sich bei der Kommunalwahl erfolgreich und stellt mit drei Gemeinderäten ein Viertel des Gremiums, und das auf Anhieb. Die gewählten Räte Simone Berger, Stefan Horn und Kurt Schorn wollen gemäß dem Vereinsnamen eine unabhängige Politik, "frei von Parteigetue und Gehabe entscheiden und für eine freie, unabhängige Meinung stehen". Dabei stehe eine transparente Politik und offene Kommunikation mit den Bürgern im Vordergrund, heißt es in einer Mitteilung der Liste vom gestrigen Dienstag.

Die Verantwortlichen versuchen, sobald es wieder möglich ist, mehr für den geselligen Bereich zu tun und Geplantes, was situationsbedingt abgesagt werden musste, nachzuholen. red