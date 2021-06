Wenn auch das 43. Neustadt-Treffen der Arbeitsgemeinschaft "Neustadt in Europa", welches vom 25. bis 27. Juni in Neustadt in Holstein stattfinden sollte, abgesagt worden ist, werden die Neustadter Reisefreunde dennoch die "Europastadt" besuchen und dort Werbung für die Stadt Neustadt bei Coburg sowie für den "Europagedanken" machen. Die ursprünglich vom 22. bis 27. Juni geplante Fahrt musste allerdings ebenso verlegt werden. Sie soll nun vom Mittwoch, 8. September, bis Montag, 13. September, nachgeholt werden. Die Reisefreunde wollen die Fahrt "in den hohen Norden" aber auch nutzen, um andere reizvolle Ostseeorte und Landschaften Schleswig-Holsteins kennenzulernen. Deshalb ist im Programm der sechstägigen Reise auch eine Fahrt auf die Insel Fehmarn (Burg, Puttgarden) sowie in das Ostseebad Grömitz enthalten. Ein detailliertes Fahrtprogramm kann bei Dieter Seyfarth von den Neustadter Reisefreunden unter Telefon 09568/ 6597 gegen Porto angefordert werden. Es sind noch einige Plätze frei. Die Reisefreunde freuen sich, wenn sich Gleichgesinnte für die Fahrt interessieren. red