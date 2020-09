Ein Unbekannter hat unmittelbar vor dem Ortseingang von Rottershausen von Eltingshausen kommend einen Laternenmast beschädigt und ist geflüchtet. Folgenden Tathergang konnte die Polizei ermitteln: Am 3. September, gegen 22 Uhr, bog ein unbekannter Fahrer mit dem Teilkennzeichen, SW-? im Kreuzungsbereich nach rechts ab. Dabei fuhr er an einem im Kreuzungsbereich parkenden Pkw mit dem Teilkennzeichen, KG-?, vorbei und verließ die Kreuzung in östlicher Richtung. Zeitgleich fuhr ein Schlepperfahrer samt Anhänger in den Kreuzungsbereich, um nach rechts in Richtung Ortseingang Rottershausen einzubiegen. Nachdem er merkte, dass die Stelle im Kreuzungsbereich für beide Fahrzeuge zu eng wird, lenkte er ruckartig nach rechts, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei blieb er mit der vorderen rechten Ecke des Anhängers an einem Laternenmast hängen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der unbekannte Fahrer fuhr einfach weiter. Wer weitere Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol