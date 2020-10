Projekt Die Region Obermain-Jura umfasst den Kreis Lichtenfels und Gebiete aus dem benachbarten Landkreis Bamberg (die fünf Kommunen Stadelhofen, Königsfeld, Wattendorf, Scheßlitz und Zapfendorf). Die Gemeinden und Städte wollen unter dem Namen Obermain-Jura in verschiedenen Bereichen die eigene Identität stärken und weiterentwickeln. Projektträger ist der Kreis Lichtenfels.

Ziele Gemeinsam wollen die Mitgliedskommunen unter anderem die naturverträgliche Landbewirtschaftung in Kombination mit einem Angebot regional erzeugter Nahrungsmittel vorantreiben. In der Region liegt der Anteil landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebe bei rund 80 Prozent. Der Anteil an Flächen, für die Umwelt- und Extensivierungsauflagen gelten, liegt bei etwa 79 Prozent. Trotzdem werden bis dato nur sechs Prozent der Fläche ökologisch bewirtschaftet. Neben Obst und Gemüse aus der Region soll nun auch Bio-Fleisch besser vermarktet werden. Ziel ist, auf rund 30 Prozent verkaufte Bioprodukte zu kommen.

Kontakt Projektmanagerin Bianca Faber

vom Landratsamt Lichtenfels ist zu erreichen unter Tel. 0173/3178470 und Mail

Bianca.Faber@landkreis-lichtenfels.de