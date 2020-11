Zum Artikel "Die Rückkehr zur Normalzeit" vom 24.10.: Schon der Begriff "Normalzeit" geht mir `runter wie Öl. Es gibt keine "Winterzeit"! Nachweislich haben viele Menschen gesundheitliche Probleme nach Zeitumstellungen. Deshalb muss die Normalzeit beibehalten werden. Wie viele wissenschaftliche Studien braucht es denn noch? Dass es in Berlin (laut Bericht) eher hell oder dunkel wird, darf doch nicht für ganz Deutschland gelten. Berlin liegt doch näher an Polen wie an Bayern. Der Mittelpunkt unseres Landes liegt irgendwo bei Kassel. Endlich muss wieder das gelten, was Jahrhunderte Bestand hatte. Sollte diese unselige "Sommerzeit" dauerhaft eingeführt werden, müssen alle Sonnenuhren verstellt werden. Die Quader von Stonehenge müssen verrückt werden. Und vielleicht noch vieles mehr. Es geht darum, den Menschen und auch dem Klima gerecht zu werden. Wenn ich den FT ernst nehmen soll, erwarte ich hier Aktivitäten ...

Reinhard Singer

Bamberg