Die diesjährige Proklamationsfeier beim Schützenverein Andreas Hofer Sassanfahrt stand unter dem Motto "Feiern ja, aber intern ohne Musik und Tanz". Nur so konnte die Vereinsführung sicher gehen, ein ordentliches Hygienekonzept durchzuziehen. Darum wurde darauf verzichtet, Vereine und Prominenz einzuladen. Der Ablauf bewies, dass auch so in Zeiten von Corona eine unterhaltsame und spannende Vereinsfeier abgehalten werden kann.

Nach einem Sektempfang im Schützenhaus durch die amtierende Königsfamilie wurde zu einem Buffet eingeladen. In seiner Begrüßungsrede bedankte sich der Vorsitzende Walter Lochau bei der Königsfamilie Helmut Wichert, Lena Friedel, Antonio Altieri und Lukas Lippert für den Empfang und begrüßte die Mitglieder, allen voran die Ehrenmitglieder Ilse Herbst, Hedwig Heß, Norbert Hofmann und Richard Lochau.

Das Schützenmeisteramt führte dann die Siegerehrungen aus den Pokalwettbewerben durch. Es ging dabei in einigen Wettbewerben sehr knapp zu, und nicht immer lagen die etablierten Schützen an der Spitze.

Beim Jubiläumspokal Luftgewehr dominierte Julia Lochau mit einer sehr guten 104,0 -Serie vor Antonio Altieri (102,6 Ringe) und Sebastian Drawert (102,3 Ringe). Das Kombinationsschießen zum Paul- Hackauf-Pokal gewann Sebastian Drawert mit 25,1 Punkten vor Stephanie Friedel (43,7) und Julia Lochau (50,8). Beim Jugendpokal setzte sich Torsten Kanwischer mit einem 123,0-Teiler gegen Jonas Scholl (143,0-Teiler) und Lukas Lippert (188,4- Teiler ) durch.

Der Wettbewerb Luftpistole Wanderpokal stand im Zeichen eines Wettstreites zwischen den etablierten LP-Schützen Carolin Schiller, Richard und Walter Lochau, Antonio Altieri und Peter Friedel. Aber es sollte ganz anders kommen. Überraschend setzte sich mit einem 70,3-Teiler der Zweite Vorsitzende Helmut Wichert vor Walter Lochau (95,5-Teiler) durch. An dritter Stelle folgte Peter Friedel (102,6-Teiler).

Bei den Senioren im Wettbewerb LG-Auflage hatte dieses Jahr Georg Kraemer die Nase vorne. Er erkämpfte sich den Seniorenpokal mit einem sehr guten 8,0-Teiler hauchdünn vor Franziska Altieri (14,2 Teiler) und Peter Friedel. Somit war dann klar: Den großen Kristallpokal von Waldemar Zeh für das beste "Blattl" beim gesamten Pokalkönigsschießen gewann Georg Krämer mit seinem 8,0-Teiler.

Mit einem herzlichen Dankeschön und der Übergabe der Königsorden verabschiedete dann der Erste Vorsitzende die Könige des abgelaufenen Königsjahres. Mit den Worten "Der König ist tot, es lebe der neue König" leitete er über zur Ausrufung des neuen Königshauses.

In einer lockeren Atmosphäre führte Vereinsmitglied Endel Buberrek souverän die mit Spannung erwartete Proklamation der neuen Majestäten durch. Zur Luftpistolenkönigin wurde Carolin Schiller ausgerufen (140,0-Teiler), vor Walter Lochau (238,1-Teiler).

In der Disziplin Luftgewehr errang in der Jugendklasse Jonas Scholl mit einem 306,0-Teiler die Königskette - knapp vor Torsten Kanwischer (368,2). Den Damenthron eroberte Julia Lochau mit einem 161,7-Teiler vor der Titelverteidigerin Lena Friedel (258,3-Teiler).

Gekonnt steigerte Endel Buberrek die Spannung im Saal, nachdem Seniorschütze Werner Kagerbauer zum Vizekönig ausgerufen wurde - hatte ein Schütze der 1. Mannschaft auch hier die Nase vorn? Walter Lochau, Onkel von Königin Julia, hatte mit einem 67,5-Teiler das Glück auf seiner Seite. Dies ist bereits das zweite Mal in den letzten Jahren, dass Onkel und Nichte das Oberhaupt der Andreas-Hofer-Schützen sind. Freudig luden die beiden die Mitglieder zu einem Sektumtrunk ein. Ohne Tanz, aber mit einem Rückblick in die Geschichte des Vereins, ging es dann weiter. Antonio Altieri hatte einige Filme zusammengestellt, die einen interessanten Abend abrundeten. red