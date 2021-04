Das Naturerlebniszentrum Rhön präsentiert zusammen mit der Stadtbibliothek Hammelburg seit Dienstag und noch bis zum 23. April die Fotoausstellung "Natur im Fokus". Der Jugendfotowettbewerb ist eine Initiative der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns, des Museums Mensch und Natur, Biotopia Naturkundemuseum und des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. In den Kategorien "Die Natur als Baumeisterin" und "Die Natur als Malerin" wurden über 2300 Fotos eingereicht. Die besten 21 Fotografien werden in der Wanderausstellung präsentiert. Der Wettbewerb soll Kinder von sieben bis 18 Jahren dazu bewegen die Natur zu entdecken. Die Teilnahmebedingungen für den diesjährigen Wettbewerb sind unter natur-im-fokus.bayern.de zu finden. Die Bilder können während der Ausleihe und Rückgabe zu den Öffnungszeiten angesehen werden, ein längerer Aufenthalt in den Räumen ist nicht möglich. red