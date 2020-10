In seiner Sitzung am 17. November 1945 befasste sich der Herzogenauracher Stadtrat mit unterschiedlichsten Problemstellungen. So wurde beschlossen, den Neuen Weiher, den Wiwaweiher, den ersten und den dritten Nutzungsweiher lediglich zur Verpachtung auszuschreiben. Der zweite Nutzungsweiher sollte an Hans Maier, den späteren Bürgermeister, vergeben werden. Die Pachtverhältnisse sollten bis 1949 laufen.

Es war geplant, das ehemalige "Russenlager" in Herzogenaurach der Firma Glock & Hübinger als Industriegelände zur Verfügung zu stellen. Das Gelände der Firma ging später im Areal der Firma Schaeffler auf. Als dringliche Aufgabe erwies sich auch der Brandschutz. Zum Feuerwehrdienst sollten alle 20- und 21-Jährigen verpflichtet werden.

Das Schlossgebäude kaufen

Außerdem beschäftigten sich die Stadtväter mit dem Erwerb des Schlossgebäudes. Es "ist unter allen Umständen zu erstreben, dieses Gebäude für die Stadt anzukaufen und, falls dies nicht gleich möglich, zu beantragen, dass die eventuell noch zu leistende Pachtsumme auf den Kaufbetrag angerechnet wird."

Weiterhin wurde beschlossen, das Lager Heßdorf für 10 000 Reichsmark zu kaufen. Dort war während des Dritten Reiches die Arbeitsdienstabteilung "Jakob Bleyer, der Ungardeutsche" 4/287 stationiert gewesen. Mit dem Erwerb des ehemaligen Reichsarbeitsdienstlagers hofften die Herzogenauracher Stadtväter, die zugewiesenen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge besser unterbringen zu können.

Für die Feier des Volkstrauertages am 11. November 1945 ordnete Landrat Fröhlich an, Ehrenfelder und Einzelgräber für gefallene Heeresangehörige und Zivilinternierte der ehemaligen Feindmächte unverzüglich in einen würdigen Zustand zu versetzen. Außerdem erinnerte er an die fortdauernde Verpflichtung zur Fürsorge für die Gräber der Kriegsgefallenen des jetzigen Krieges gemäß der Vorschriften zur Gestaltung von Kriegsgräberanlagen.

Der Bahnhof Herzogenaurach setzte am 6. November 1945 die Stadt davon in Kenntnis, dass ein Teil der Verbindungen wieder aufgenommen werde. "Ab sofort werden Reichsbahn-Lastkraftwagen zur Befriedigung dringender Verkehrsbedürfnisse der Wirtschaft und zum Anschluss zur Zeit nicht betriebener Strecken an das Reichsbahnnetz eingesetzt", kann dem Schreiben entnommen werden.

Sofort durch die Glocke (d. h. öffentliches Ausschellen) bekanntzugeben war die Mitteilung des Landjäger-Bezirks Höchstadt, dass die Ausgehzeiten für Minderjährige neu geregelt wurden. Mit Wirkung von Dienstag, 6. November 1945, wurde die Ausgehzeit für Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren auf 19 Uhr jeden Abend festgesetzt.

Kleidung für Bedürftige

Am 7. November 1945 wurde ein Aufruf an die Gesamtbevölkerung zur Kleidersammlung für "entlassene Soldaten, Flüchtlinge und außerordentliche Bedürftige" des Kommissarischen Leiters des BRK und Flüchtlingskommissars für den Landkreis Höchstadt, Max Martin Brehm, angeschlagen. "Wer noch irgendwelche Wäsche- und Bekleidungsstücke abgeben kann, auch noch so alte und geflickte Sachen, möge daher auch bei dieser Sammlung eine gütige Spende nicht ablehnen!", findet sich auf dem Plakat vermerkt.