Wer sich auf ein reges Treiben in der heißen Phase des Faschings gefreut hat, der wird heuer enttäuscht - wieder einmal. Um die Vereine in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, gab der Fastnacht-Verband Franken (FVF) regelmäßig Informationen der bayerischen Staatsregierung weiter, bot Onlinemeetings und individuelle Kommunikation an.

Im ersten Jahr der Pandemie wurde aus der Faschingsvereinigung "Säraspo" offiziell ein Verein. Die außergewöhnliche Situation hat es dem Verein von Anfang an nicht leicht gemacht. Die Säraspo konnte keine Veranstaltungen durchführen und nur sehr wenig Trainingsmöglichkeiten anbieten. "Das macht es natürlich extrem schwierig, neue Mitglieder zu gewinnen", sagt Präsident Gernot Schöpf. Besonders die Kindersitzung und der Kinderfasching hätten in den vergangenen Jahren immer zu vielen Neuanmeldungen geführt. Die Mitglieder seien in ein Motivationsloch gefallen. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen ein völlig neues Format für die Sitzung geplant. "Auf diese neuen Impulse hatten wir uns schon besonders gefreut, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben", zeigt sich die stellvertretende Präsidentin Melanie Bischoff zuversichtlich. "Wir hatten für heuer sogar zwei Sitzungen geplant, da wir von Anfang an von einer verringerten Gästezahl und der Einhaltung des Mindestabstands ausgegangen sind", ergänzt Schriftführer Stefan Knauer. Da heuer keine Verträge geschlossen wurden, blieb der junge Verein von nennenswerten finanziellen Verlusten verschont.

Sie vermissen Bühne und Publikum

Aber die Aktiven vermissen es, auf der Bühne zu stehen. Und natürlich vermissen sie ihr Publikum. Wie in anderen Faschingshochburgen des Coburger Raums bleibt auch der "Frohnlacher Kulturtempel" dunkel. Um die Moral etwas zu heben, wollen Gernot Schöpf, Melanie Bischoff, Kassiererin Rosemarie-Gerlinde Mai und Stefan Knauer die Aktiven mit Faschingskrapfen überraschen. ake