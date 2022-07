Ein stolzes Jubiläum feierte die Postbaugenossenschaft eG Kulmbach im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung. Vor 100 Jahren ging man erstmals daran, Wohnraum für Postbeschäftigte in Kulmbach zu schaffen. "Dabei bewegten sich die Mieten stets an der Untergrenze", betonte Vorstandsmitglied Volker Trost.

Trost beleuchtete in der Gaststätte "Schweizerhof" die Geschichte der Baugenossenschaft für das Post- und Telegraphenpersonal GmbH Kulmbach, wie der damalige Name lautete. Die Gründungsmitglieder von 1922 hätte ihre Aufgabe darin gesehen, "jungen Postlern" ein Zuhause, sprich eine Wohnung zu verschaffen, die bezahlbar war und sich an ihrer Arbeitsstätte in Kulmbach befand.

Mehr als zufrieden waren gleichermaßen Postler und Fernmelder, als sich die Genossenschaft, wenn auch zunächst auf einfache Art und Weise, entschloss, für ihre Bediensteten Wohnungen zu schaffen. Das Wort "Komfort" wurde zur damaligen Zeit noch kaum in den Mund genommen. Anders heute, wo die Postbaugenossenschaft eG Kulmbach auf 17 Häuser mit 81 Mieteinheiten, 42 Garagen, 13 Stellplätze und ein eigengenutztes Büro zurückblicken kann.

Die Mieten bewegten sich stets an der untersten Grenze und die Mitglieder sind auch bis heute mit den aktuellen Mieten zufrieden. Kaum Mietrückstände, die es jedoch immer mal gibt, behagliches und noch immer preiswertes Wohnen, zeichnet die Postbaugenossenschaft eG Kulmbach aus, und trotz Fusionsgedanken mancher größeren Postbaugenossenschaft blieb man in Kulmbach seiner Eigenständigkeit treu.

Trost dankte seinen Vorstandskollegen Karl Heidl und Matthias Than, den Aufsichtsratsmitgliedern Angela Häußinger, Jürgen Hochgesang, Andreas Gradzielski, Joachim Hartwich und Christian Jarothe, aber auch seinen Vorgängern Arno Wirth, Peter Seyß und Albin Laukner, der leider letztes Jahr verstorben ist, sowie allen fördernden Mitgliedern, die durch ihre Geschäftsanteile einen wesentlichen finanziellen Beitrag leisten. Zu Beginn des Jubiläumsjahres 2022 waren 161 Personen mit 323 Anteilen Mitglied bei der Postbaugenossenschaft.

Weiter ehrten Trost und Than treue Mitglieder, die seit ihrem Eintritt mehr als ein halbes Jahrhundert der Postbaugenossenschaft eG Kulmbach angehören. Es sind dies: Alfred Geist, Arno Wirth und Herbert Ruckdeschel seit 1960 (62 Jahre), Lothar Richter und Gerhard Schmidtke seit 1967 (55 Jahre), Peter Seyß seit 1969 (53 Jahre), Helmut Hammer und Karl Heidl seit 1971 (51 Jahre). red