Die Maske ist die neue Normalität

Corona hat die Welt auf den Kopf gestellt und das Gesicht der Menschen im täglichen Miteinander verändert: Mund und Nase sind verdeckt, denn die "neue Normalität" ist stark gezeichnet von der Maskenpflicht. Der Gemeinbürger atmet gewöhnlich erleichtert auf, sobald er sich vom notwendigen Übel befreien darf - zum Beispiel nach dem Besuch eines Lebensmittelmarktes. Doch viele Mitmenschen sind gezwungen, das unfreiwillige Accessoire während ihres kompletten Arbeitstages zu tragen.

Kopfschmerzen und Nasenbluten

"Inzwischen haben wir uns ganz gut eingegroovt, aber es ist schon eine krasse Tortur", berichtet Nadine Domani, Geschäftsführerin vom Forchheimer Friseur "Art of Hair". Einen kompletten Arbeitstag mit Mund-Nasen-Schutz zu absolvieren, stelle sie und ihr Team vor ungeahnte Herausforderungen. Tätigkeiten im Sitzen seien noch relativ gut machbar, aber zum Beispiel Föhnen mit Maske - vor allem bei den aktuellen Temperaturen - sei heftig. Kopfschmerzen und Nasenbluten seien einige der Beschwerden, die damit einhergehen. "Was hilft, ist rauszugehen an die frische Luft und viel zu trinken."

Hoffnung auf Lockerungen

Die junge Frau hofft, dass bald weitere Lockerungen genehmigt werden. Hygiene sei in der Kosmetikbranche grundsätzlich unabdingbar: "Nicht erst seit Corona. Außerdem arbeiten wir hinter dem Kunden, nicht face-to-face." Doch ihre Augen lachen oberhalb des Maskenrands, als sie sagt: "Dennoch sind wir guter Laune und freuen uns sehr, dass wir wieder Kundenkontakt haben dürfen."

Constanze Bogatz, Inhaberin der gleichnamigen Kaffee-Rösterei im Herzen der Forchheimer Innenstadt, ist froh, dass seit wenigen Tagen auf die Bedeckung verzichten darf, wer sich hinter der Glasscheibe in der Kassenzone befindet, die nun Gast und Personal trennt. "Das ist eine Erleichterung - gerade an heißen Sommertagen." Beim Bedienen gelte aber weiterhin Tragepflicht. "Die Einwegmasken beginnen zu fusseln und sich aufzulösen. Man hat irgendwann das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen."

Alternative Face Shields

Die studierte Lebensmitteltechnologin hofft, dass bald sogenannte Face Shields als Alternative zum Mund-Nasen-Schutz erlaubt werden.

Sie mutmaßt, dass die Bedingungen für die Arbeit mit dem unliebsamen Begleiter in klimatisierten Räumen vielleicht angenehmer seien und auch, dass Pflegepersonal möglicherweise eher Routine im Umgang damit finde, da Masken hier je nach Einsatzgebiet mitunter grundsätzlich zum beruflichen Alltag gehörten.

So habe sich das Pflegepersonal des Seniorenzentrums am Königsbad mittlerweile an die Tragepflicht gewöhnt, lässt dessen Einrichtungsleitung Karin Amon wissen. "Wir fordern unsere Mitarbeiter auf, öfter mal Pause an der frischen Luft zu machen und die Bedeckung für fünf Minuten abzunehmen."

Auch die Dokumentationszeiten dürfen ohne Maske verbracht werden, da die Räume entsprechend gestaltet wurden. "Viele Kollegen ziehen im direkten Kontakt die FFP2-Masken vor, obwohl man damit schlechter Luft bekommt. Aber sie gelten als sicherer und der Eigenschutz ist ihnen sehr wichtig."