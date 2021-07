Das Interesse der bayerischen Städte war groß an der möglichen Ausrichtung einer Landesgartenschau im Zeitraum von 2028 bis 2032. Die gute Nachricht für Bad Kissingen ist: Die Kurstadt kommt sozusagen in die nächste Runde.

Mit 40 Kommunen aus sechs bayerischen Regierungsbezirken hatte die Bayerische Landesgartenschau GmbH (ByLGS) mit Sitz in München im zurückliegenden Jahr beratende Gespräche geführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereist wurden schließlich 20 Städte und fristgerecht bis zum Abgabetermin am 30. Juni gingen 17 offizielle Interessensbekundungen und erste grundlegende Ideen zu einer möglichen Gartenschau ein.

In der jüngsten Fachbeiratssitzung der Bayerischen Landesgartenschau GmbH wurden nach ausführlicher Beratung nun 16 Kommunen zugelassen und aufgefordert, sich um eine der fünf zu vergebenden Landesgartenschauen zu bewerben. Es sind: Oberpfalz: Auerbach, Niederbayern: Bad Birnbach, Straubing, Unterfranken: Bad Kissingen, Mittelfranken: Herrieden, Langenzen, Lauf an der Pegnitz, Nürnberg Oberbayern: Penzberg, Schrobenhausen, Starnberg, Tittmoning Schwaben: Günzburg, Memmingen, Sonthofen, Wemding .

Als nächstes werden die 16 Städte mit fachlicher Unterstützung unter anderem durch

Landschaftsarchitekten und Stadtplaner ein Bewerbungskonzept erarbeiten. Ebenfalls erforderlich ist es laut Veranstalter, bereits in einem frühen Stadium Bürger und Bürgerinnen, regionale Verbände sowie Vertreter aus Wirtschaft, Umwelt und Kultur in die Planungen einzubinden. Abgabeschluss der offiziellen Bewerbungsunterlagen für das Zuschlagsverfahren ist der 8. April 2022. red