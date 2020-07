Die Knetzgauer Gößweinstein-Wallfahrer halten die Tradition aufrecht

Wie alle Wallfahrten musste auch der Pilgerzug von Knetzgau nach Gößweinstein wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Gemeinsames Wallfahren konnte und durfte nicht stattfinden. Doch ganz sollte der Traditionstermin nicht verstreichen, und so wurde von der Wallfahrtsleitung ein "Alternativprogramm" erarbeitet, wie die Knetzgauer Gößweinstein-Wallfahrer mitteilten: Am Wallfahrtsfreitag trafen sich etwa 60 Pilger in der Knetzgauer Flur am Marterla beim Kastanienbaum, um mit dem Vikar Andreas Kneitz aus Schweinfurt eine Wallfahrtsandacht zu feiern. Nach den Corona-Richtlinien waren Abstand und Mundschutz angeordnet; für die musikalische Begleitung sorgte Organist Lorenz Eirich (Akkordeon).

"Geh mit uns auf unserem Weg, geh mit uns durch diese Zeit" lautete das Motto; es hätte in diesem Jahr nicht treffender gewählt werden können, unterstrich Vikar Kneitz.

Parallel zur Andacht machten sich einige Wallfahrer zeitversetzt und coronakonform auf den Weg nach Gößweinstein; die einzelnen Etappen reichten von wenigen Kilometern bis zur kompletten Strecke nach Gößweinstein. Somit setzten sie für alle Wallfahrer ein wichtiges Zeichen der Kontinuität und der Hoffnung. Verbunden waren alle Fuß- und Buswallfahrer sowie auch viele Freunde auf dem Weg im täglichen Gebet zu festen Gebetszeiten an den Wallfahrtstagen. Gemeinschaft war so möglich, wenn auch mit Abstand.

In anderer Form

Am Wallfahrtssonntag kamen neben den Fußwallfahrern viele Wallfahrer mit dem Auto in Gößweinstein an, um dort die Messen zu besuchen und um die Pilgertradition der Knetzgauer Wallfahrt heuer nicht zu unterbrechen. So war auch im Pandemiejahr Wallfahrt möglich - wenn auch in anderer Form. red