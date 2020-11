In Neubrunn ist Kirchweih, im Volksmund Kerwa genannt. Dazu gehört (normalerweise) der Hahnenschlag am Kirchweihmontag. Wegen Corona entfällt diese Veranstaltung heuer. Im Kindergarten Neubrunn fand sie trotzdem statt. Leiterin Andrea Schmitt meinte: "Wir wollten diese Tradition wahren und trugen am Kirchweihfreitag das Hahnenschlag-Turnier im Kindergarten aus." Die Kinder waren mit Begeisterung dabei. Gewinner ist Hani Al Mandalani. Auf den nächsten Plätzen folgen Mila Holzmann und Henry Virnekäs. Die anderen Kinder bekamen Trostpreise. str