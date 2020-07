Die KiKiBu-Olympiade startet - jetzt anmelden

Wegen Corona stand in den letzten Monaten vieles still. Auch die beliebten Spielbus-Einsätze des KiKiBu (KissingerKinderBus) konnten zwischenzeitlich nicht stattfinden. Aber inzwischen konnte wieder ein tolles Angebot an den Start gehen: die KiKiBu-Olympiade, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die KiKiBu-Olympiade wurde speziell für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis organisiert. Im Zeitraum von Juli bis September fährt der Spielbus alle 26 Städte, Märkte und Gemeinden an und hat ein spaßiges Wettkampf-Angebot im Gepäck- bzw. Laderaum. Natürlich ist das Angebot angepasst an die notwendigen Corona-Regelungen.

Bei der KiKiBu-Olympiade erwarten die Kinder mehrere Stationen mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Sie können gespannt sein auf Rätsel-, Wurf- und Geschicklichkeitsspiele sowie weitere spannende Challenges. Wenn sie alle Aufgaben gemeistert haben, werden am Ende die Gewinner gekrönt. Nach Abschluss der kompletten Olympiade werden zusätzlich noch die Landkreissieger ermittelt. Den Teilnehmern winkt aber nicht nur ein Gewinn. Vielmehr geht es bei der KiKiBu-Olympiade darum, dass die Kids ausgelassen spielen und gemeinsam Spaß haben können - ganz nach dem Motto "Dabeisein ist alles!".

Da für das KiKiBu-Team die Gesundheit der Kinder immer an erster Stelle steht, hat sich das Team einige Aufgaben und Herausforderungen überlegt, an denen die Kids ohne Bedenken teilnehmen können. Alle Aktionen finden nämlich im Rahmen und unter Beachtung eines "Hygieneschutz- und Gesundheitskonzeptes der Kommunalen Jugendarbeit Bad Kissingen" statt.

Leider kann die Olympiade nicht als offenes Angebot stattfinden. Das bedeutet, dass nur jeweils 16 Kinder pro Aktion teilnehmen können. Darum sollten Interessierte sich so schnell wie möglich anmelden und sich die begehrten Teilnehmerplätze sichern.

Folgende Termine stehen in nächster Zeit an: 29. Juli, 13 - 14.30 Uhr: Schlosshof Münnerstadt; 30. Juli, 10 - 11.30 Uhr: Sportplatz Aura; 31. Juli, 10 - 11.30 Uhr: Gemeindezentrum Riedenberg; 4. August, 10 - 11.30 Uhr: Turnhalle Poppenlauer; 5. August, 10 - 11.30 Uhr: Dorfplatz Motten; 7. August, 10 - 11.30 Uhr: Sportgelände Thulbatalhalle Thulba; 11. August: 10 - 11.30 Uhr: Kinderkiste Diebach; 11. August, 14 - 15.30 Uhr: Kinderkiste Diebach; 17. August, 10 - 11.30 Uhr: Sportplatz Wildflecken; 18. August, 10 - 11.30 Uhr: Sportplatz Elfershausen; 19. August, 10 - 11.30 Uhr: Sportplatz Euerdorf; 21.August, 10 - 11.30 Uhr: Sportplatz Poppenroth; 24. August, 10 - 11.30 Uhr: Bürgerhaus Geroda; 26.August, 10 - 11.30 Uhr: Hartplatz der Schule Burkardroth; 27. August, 10 - 11.30 Uhr: Sportplatz im Schulzentrum Römershag; 28. August, 14 - 15.30 Uhr: Vorplatz Sportplatz Aschach; 31. August, 10 - 11.30 Uhr: Dorfplatz Sulzthal; 1. September, 10 - 11.30 Uhr: Festplatz am Gemeindezentrum Schondra; 2. September,10 - 11.:30 Uhr: Schulsportplatz Nüdlingen.

Weitere Informationen gibt es online unter www.landkreis-badkissingen.de/11418. Anmeldungen können gerichtet werden an Ulrike Abersfelder, Tel.: 0151/ 1689 5928, E-Mail: ulrike.abersfelder@projugend-kg.de red