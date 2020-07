Die Jungstörche gedeihen prächtig

Ulrich Wirth, Eigentümer des ehemaligen Fabrikgeländes an der Schütt, freut sich. "Unsere fünf Babys sind schon groß geworden", schreibt er in einer kurzen Nachricht an den FT. Der Storchennachwuchs auf dem Kamin der einstigen Wollwarenfabrik steht kurz vor seinen ersten Ausflügen. Alle fünf Jungstörche unternehmen bereits Sprungübungen, sind aber noch im Horst, schreibt er. Von den zehn Storchenpaaren in Herzogenaurach haben wohl acht Nachwuchs. Somit ist zu rechnen, dass bald um die 25 Jungstörche den Himmel bevölkern. Mit fünf Jungtieren liegt der Horst auf dem Kamin an der Schütt deutlich über dem "Soll". Denn durchschnittlich werden laut Wikipedia 2,96 Jungstörche ausgebrütet . bp/Foto: Benny Schabel Photo