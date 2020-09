Faltenwespe Die Hornisse ist die größte in Mitteleuropa lebende soziale Faltenwespe. Die Königin erreicht eine Körpergröße bis zu 35 mm (Arbeiterinnen bis 25 mm, Drohnen bis 28 mm). Hornissen bilden einjährige Staaten. Die Königin gründet im Frühjahr allein ein Nest. In eine Wabe legt sie befruchtete Eier, aus denen Larven schlüpfen, die sie selbst bis zur Verpuppung mit Insekten füttert.

Hierarchie Aus den Larven entstehen Arbeiterinnen, auch Hilfsweibchen, die der Königin dann fast alle Arbeiten abnehmen. Ähnlich der Hackordnung bei Hühnern gibt es auch bei den Arbeiterinnen eines Hornissennestes eine untereinander aufgebaute Hierarchie. Daher herrscht unter den Tieren ein gewisses Maß an Aggression, was in seltenen Fällen so weit gehen kann, dass einzelne Tiere sich gegenseitig zu stechen versuchen. Die harmlose Form ist das sog. Mauling, die heftigere, bei der sich Tiere sogar töten können, ist der Komment- oder Beschädigungskampf.

Fortpflanzung Im Herbst, dem Höhepunkt der Volksentwicklung, schlüpfen junge Königinnen und Männchen. Allein die begatteten jungen Königinnen überwintern. Der Rest des Volkes stirbt spätestens beim ersten Nachtfrost. Das alte Nest wird im nächsten Jahr nicht wieder besiedelt.