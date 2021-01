Die äußeren Umstände machen es unumgänglich. Die in der Herzogenauracher Stadtpfarrei geplante Prozession zu Ehren des Stadtpatrons Sebastian am kommenden Sonntag, 17. Januar, muss in diesem Jahr ausfallen.

Früher war der 20. Januar, der Tag des heiligen Sebastian, in Herzogenaurach ein lokaler Feiertag. Gottesdienste mit auswärtigen Predigern und Beichtgelegenheiten prägten diesen Festtag des Herzogenauracher Stadtpatrons.

Im Jahr 2021 wird Stadtpfarrer Helmut Hetzel im Elf-Uhr-Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche des heiligen Sebastian gedenken und um seine Fürsprache besonders jetzt in der Pandemie bitten. Denn er wurde in früheren Jahrhunderten vor allem in Pestzeiten um Beistand gegen die Krankheit angerufen. Eigentlich ist dieses Anliegen momentan wieder ganz aktuell, so Hetzel. Er beabsichtigt, im Gottesdienst darauf einzugehen, was es heißt, einen Heiligen um seine Fürsprache zu bitten, ihn aber nicht anzubeten. Und welches Vorbild der heilige Sebastian uns in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie sein kann.

Besonders in der Wirkenszeit von Pfarrer Johann Troschler hatte im Jahr 1496 die Pest in Herzogenaurach eine große Anzahl von Opfern gefordert, so dass täglich mehrere Tote zu Grabe getragen werden mussten. Die Not wurde immer größer und der Tod drohte die Stadt völlig zu entvölkern. Da nahmen die Bürger ihre Zuflucht zum heiligen Sebastian, weihten zu seiner Ehre einen Altar in der Pfarrkirche und traten in ein Bündnis zusammen. Dadurch entstand die Bruderschaft zur Verehrung dieses Heiligen, und die Pest verschwand.

Wiedergeburt der Bruderschaft

Weitere Pestepidemien in den Jahren 1520 und 1607 hielten das Andenken an diesen Heiligen aufrecht. Allerdings gingen danach die Aktivitäten zurück, die Bruderschaft erlosch. Erst Stadtpfarrer Johann Georg Ruppert konnte diese am Sebastianitag 1671 erneuern. Nach der Säkularisation ebbte wiederum das Interesse ab.

Pfarrer Franz Rathgeber ist es zu verdanken, dass eine Sebastianibruderschaft im Jahr 1936 wieder entstand. Aus Anlass der 1000-Jahr-Feier der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2002 wurde erstmals wieder mit einem Festgottesdienst sowie einer Lichterprozession an diesen leider etwas in Vergessenheit geratenen Heiligen erinnert.