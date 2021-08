Tom und Jerrys neues Abenteuer, unter Regie von Tim Story auf der großen Leinwand, ist eine atemberaubende Mischung aus klassischem Animations- und Realfilm. Die beliebten Charaktere gehen darin völlig neue Wege und sind gezwungen, das Undenkbare zu tun.

Utopolis Multiplex

Tom & Jerry:

Jerry zieht in das vornehmste Hotel New Yorks ein - und zwar ausgerechnet einen Tag, bevor dort die prächtigste Hochzeit des Jahrhunderts stattfinden soll. Der verzweifelten Hochzeitsplanerin (Chloë Grace Moretz) bleibt nichts anderes übrig, als Tom zu engagieren, um den ungebetenen Gast loszuwerden. Dem anschließenden Katz-und-Maus-Spiel drohen ihre Karriere, die Hochzeit und möglicherweise das Hotel selbst zum Opfer zu fallen (101 Minuten; frei ab 0 Jahre; täglich um 16.20 Uhr).

The Forever Purge:

Noch immer findet jedes Jahr die Purge, die Säuberung, statt: Eine Nacht lang sind alle Verbrechen erlaubt. Doch während selbst deren flammendste Befürworter glauben, dass die wahren Werte verloren gegangen sind, formiert sich mit der Bürgerwehr "Forever Purge" eine gefährliche Radikale. Ihr Plan ist es, die Regierung zu stürzen und ein Amerika zu errichten, in dem die Purge zum Dauerzustand wird und das Verbrechen regiert (104 Minuten; frei ab 16 Jahre; täglich um 16.30 und 20.15 Uhr).

Free Guy 3D:

Guy (Ryan Reynolds) führt das einfache Leben eines Kassierers bei der Free City Bank. Er ist optimistisch und heiter. Diese Lebenslust teilt er mit seinem besten Freund Buddy (Lil Rel Howery). Bis sich eines Tages alles schlagartig ändert. Denn er entdeckt, dass er nichts weiter ist als eine Hintergrundfigur in dem extrem brutalen Videogame "Free City" (115 Minuten; frei ab 12 Jahre; täglich um 16.10 und 20 Uhr Uhr).

Catweazle (frei ab 0; Do., Sa., Mo., Mi. 16.45 Uhr). - Ostwind - Der große Orkan (frei ab 0; täglich um 16.20 Uhr). - Space Jam II (frei ab 6; Fr., So., Di. 16.20 Uhr). - Kaiserschmarrndrama (frei ab 12; täglich um 17, 19.30 und 20.10 Uhr). - Fast & Furious 9 (frei ab 12; täglich 16 und 19.30 Uhr). - Die Croods II 3D (frei ab 0; Fr., So., Di. 16.45 Uhr). - Peter Hase II (frei ab 0; Do., Sa., Mo., Mi.16.45 Uhr). - Spirit - Frei und ungezähmt (frei ab 0; täglich 16.45 Uhr). - Jungle Cuise 3D (frei ab 12; täglich 19.30 Uhr). - The Suicide Squad (frei ab 16; täglich 19.50 Uhr). - Old (frei ab 16; So. bis Mi. 20.15 Uhr). - Cash Truck (frei ab 16; Do. bis Sa. 20.15 Uhr). - Conjuring III (frei ab 16 Jahre; täglich um 20.15 Uhr). red