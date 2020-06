Die Hecken schützen

"Diese verdammten Hecken", schimpft der Bauer und begibt sich mit seinem Bulldog nebst automatischem Heckenvernichtungsgerät auf Konfrontationskurs hin zu den großen, lästigen "Unkräutern", die keinen Profit bringen, um sie am besten gleich mit Stumpf und Stiel auszurotten. Muss dieser Krieg zwischen Mensch und Natur eigentlich sein, dem Hecken immer wieder zum Opfer fallen? Unsere Hecken siedeln sich am liebsten an Weg-, Wiesen-, Wald- und Ackerrändern an. Sie wachsen an Böschungen, Steinbrüchen und an Bachrändern.

Da ist der Hartriegel, ein Strauch mit roten Zweigen und im Herbst mit roten Blättern und schwarzen Beeren. Allbekannt ist die Schlehe oder der Schwarzdorn, ein Strauch mit scharfen Dornen und prächtigen weißen Blüten, die im April und Mai die Waldränder und Feldraine mit einem hellen, zarten märchenhaften Schleier überziehen. Dann sind es zwei Weißdornarten, starke Sträucher mit stattlich weißen Blüten. Die Kreuzdorne, das Pulverholz, die hübsche Liguster und die wilden Rosen, die Marienröslein, sind ebenfalls Geschwister unserer Hecken. In ihrer Gesellschaft wachsen Holunder, Hasel, Hainbuche und an feuchten Plätzen die Erle zu schattenspendenden Bäumen und Sträuchern heran.

Ein stiller Zauber

Waldrebe und Geißblatt und andere Schlinggewächse verbinden die Sträucher zu einem dichten, undurchdringlichen Geflecht. All dieses Kleingehölz entzückt zu allen Jahreszeiten das Auge des Naturfreundes. Unsere Hecken verleihen neben dem Wald unserer Heimat jenes Gepräge und seinen stillen Zauber, der Wanderfreunde und Erholungssuchende anzieht.

"Schön dahergeplaudert", denkt der Bauer, "aber sollen die Dorfäcker zum Park für ein paar Urlauber werden? All die Büsche und Hecken sind doch nur Licht- und Nahrungsräuber auf unseren Wiesen und Feldern!" Wo die Hecken auf Kosten der Landwirtschaft überhandnehmen, sollen sie natürlich zurückgeschnitten werden, aber alles mit Maß und Ziel, denn die Hecken sind auch von Nutzen in der Landwirtschaft. Sie schaffen die in Wald und Flur zu allem Wachstum notwendige Luftruhe. Diese Luftruhe ist neben Bodenbearbeitung und Düngung ein sehr wesentlicher Punkt, der oft auch vom Landwirt und Obstgärtner nicht zur Kenntnis genommen wird. Der erfahrene und gut ausgebildete Forstmann hat diese Bedeutung der Luftruhe schon seit vielen Jahrzehnten erkannt und in der naturgemäßen Waldwirtschaft verwertet.

Aber all diese Gehölze sind im anderen Sinn noch von weit größerer Bedeutung, indem sie nämlich Tausende natürlicher Nist- und Schutzstätten für unsere heimische Vogelwelt bilden. Jeder Bauer schätzt diese natürlichen, kleinen, geradezu unentbehrlichen Helfer in der Schädlingsbekämpfung ebenso sehr wie der Naturfreund, der die gefiederten Sänger ins Herz geschlossen hat.

Unmengen von schädlichen Insekten, Insekteneier und Unkrautsamen bringen den Bauer bisweilen um den Erfolg seiner mühevollen Arbeit. Das beste und billigste Mittel gegen diese Schädlinge sind die heimischen Vögel. Ihre natürliche Heimat sind die Hecken. Folgende Vogelarten wohnen in dem Strauchwerk: Grasmücken, Zaunkönige, Rotkehlchen, Dorndreher, großer Würger, Gold- und Grauammer, Amseln, Weidenlaubsänger, Hänfling sowie Buch- und Distelfink. In hohlen Bäumen und Wurzelstöcken leben Gartenbaumläufer, Meisen, Grauspecht oder Wendehals.

Helfer im Kampf mit Schädlingen

Übrigens, so paradox es klingen mag: Im markgräflichen Spatzenkrieg werden ausgerechnet die gefürchteten Borkenkäfer, Buchdrucker und Kupferstecher zum Retter der heimischen Vogelwelt und Grundlage der Vogelschutzverordnung vom Jahr 1797. Die Ausrottung der Hecken bedeutet eine Verminderung oder gar Vernichtung der einzigen natürlichen Helfer (siehe: die fast schon ausgestorbene Lerche) im Kampf mit den Schädlingen. Giftspritzen zu Land oder aus der Luft können die Arbeit der Vögel bestenfalls ergänzen, aber niemals ersetzen. Zudem sind die Vögel nicht gesundheitsschädlich und kosten keinen müden Cent.

Auch noch andere hilfreiche Tiere sind in den Hecken daheim: nützliche Raubkäfer, Marienkäfer, Spinnen, Bienen, Hummeln und Schlupfwespen. Sie helfen beim Bestäuben und im Kampf gegen Blattläuse, Obstmaden, Heu- und Sauerwürmer, Apfelgespinstmotten und andere schädliche Raupen. Vergessen wir nicht Igel, Ringelnatter, Frösche, Kröten und Eidechsen, die in den Hecken Unterkunft und Vermehrungsmöglichkeiten finden und uns gute Dienste leisten in Feld und Garten. red