Die Grünen im Bundestagswahlkreis Erlangen, der das Stadtgebiet von Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt abdeckt, haben in ihrer Aufstellungsversammlung am Donnerstag in der Höchstadter Aischtalhalle Tina Prietz als Bundestagsdirektkandidatin nominiert. Die 27-jährige Projektleiterin setzte sich mit einer großen Mehrheit gegen ihre vier Mitbewerber durch, heißt es in einem Pressebericht des Kreisverbands.

Tina Prietz engagiert sich demnach schon seit Jahren für Umwelt- und Klimathemen, so war sie auch Mitbegründerin der Erlanger "Fridays for Future"-Bewegung. Dieses Engagement habe sich in einem herausragenden Wahlergebnis bei der letzten Kommunalwahl widergespiegelt, bei der sie von den Erlanger Bürgern auf Platz 2 der Liste "hochgewählt" wurde. Im Stadtrat sei sie seitdem insbesondere zuständig für Klimaschutz und Klimaanpassung, Partizipation sowie Natur- und Artenschutz. Auf Bundesebene wolle sie sich für eine ökologische Transformation des Wirtschaftssystems einsetzen.

Kampf für das Klima

Laut Prietz ist der Kampf für eine klimagerechte Welt die drängendste Aufgabe unserer Zeit. Prietz weiter: "Aktuell ist unser Wirtschaftssystem geprägt von Umweltverschmutzung, Ausbeutung und Kriegen. Dies muss sich wandeln hin zu lokaler, fairer und nachhaltiger Produktion, von der alle profitieren. Lohnen muss sich doch die Biobäuerin von nebenan, das reparierbare Smartphone und die Energiegenossenschaft für Wind und Solar."

Als Leiterin des Projektes "Nachhaltigkeit trifft Altstadt" ist sie in ständigem Kontakt mit den Erlanger Bürgern und organisiert Ausstellungen zu Umwelt- und Klimaschutzthemen, so der Pressebericht weiter. Aus dieser Erfahrung heraus möchte sie das Thema Partizipation im Bundestag zu ihrem Hauptthema machen. Prietz dazu: "Ich bekomme jeden Tag die Sorgen, aber vor allem auch die vielen kreativen Ideen zur Klimawende mit. Wenn wir die Vielfalt der Bevölkerung zusammenbringen, den Kompromiss und das Miteinandersprechen wieder in den Fokus der Demokratie stellen, können Lösungen für generationenübergreifende Herausforderungen entstehen. Das enorme Potenzial von Beteiligung für Inspiration, Akzeptanz für Veränderung und neuen Zusammenhalt in der Gesellschaft müssen wir nutzen. Ich will, dass alle Menschen vor dem Berg der Klimaherausforderungen nicht verzweifeln, sondern ihn mutig hochsteigen und als Chance für eine bessere Zukunft sehen." red