Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen veranstaltet am Donnerstag, 10. Dezember, einen virtuellen Online-Stammtisch.

Per Videokonferenz widmen sich die Mitglieder in der Vorweihnachtszeit einmal nicht einem "klassischen" grünen Thema, sondern beschäftigen sich mit einer Fragestellung, "die viele von uns in Zeiten der Pandemie besonders umtreibt", so die Grünen in ihrer Ankündigung. Inhalte dieses virtuellen Stammtisches sind Antworten auf die Fragen, was die Menschen auch durch düstere Tage trägt, wie die Reservoirs der inneren Kraftquellen wieder gefüllt werden können, was dabei hilft und letztlich, was "uns in der Seele guttut".

Als Gast-Referentin gibt Angelika Beständig, Heilpraktikerin für Psychotherapie aus Weisbrunn, Informationen zu psychotherapeutischen Ansätzen. Sie will laut Angaben der Grünen dabei auch Ideen und Strategien näherbringen, mit denen die mentalen Kräfte aktiviert werden können. Anschließend können die Teilnehmer von ihren Erfahrungen berichten, wie es bisher geschafft wurde, mit Krisen und Herausforderungen umzugehen.

Um Anmeldungen per E-Mail unter der Adresse kontakt@ gruene-hassberge.de bittet der Grünen-Kreisverband. red