Ein Erlebnis ist eine Führung mit "Carola Gräfin von Luxburg", in deren Rolle eine Museumspädagogin schlüpft, durch Schloss Aschach. Das nächste Mal besteht am Sonntag, 25. September, die Gelegenheit. Beginn ist um 15.15 Uhr. Gräfin Carola verbrachte mit ihrem Ehemann Karl Graf von Luxburg viele Sommer auf Schloss Aschach. Für die Teilnahme ist nur der Museumseintritt zu entrichten. Eine Anmeldung ist unter Tel. 09708/704 188 20 oder per E-Mail an schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de möglich. Foto: Victoria May