Die Geschichte im Kleinen

Die Geschichte ist ein großer Lehrmeister. Sie hilft uns, Vergangenes einzuordnen, die Genwart besser zu verstehen und somit unsere Zukunft bewusster zu gestalten. Oftmals steht in den verstaubten Geschichtsbänden unserer Bücherregale die Historie großer Männer geschrieben: Alexander der Große, Kaiser Augustus, Friedrich Barbarossa oder Otto von Bismarck. Oft spannender als diese meist einseitig berichtete und großdimensionierte Geschichtsschreibung sind die Alltags- und die Lokalgeschichte. Was geschah vor unserer Haustür, als Columbus die neue Welt entdeckte? Wie wirkte sich der 30-jährige Krieg auf meinen Heimatort aus? Weshalb ist unser Gemeindewappen wie es ist? Fragen wie diese sind oft sehr spannend - und schwer zu beantworten. Gerade deshalb ist es wichtig, dass sich Menschen mit dieser Geschichte im Kleinen befassen – und sie in die großen historischen Kontexte einbetten.

