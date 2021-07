"Die geologische Geschichte der Rhön" lautet ein Kurs der Volkshochschule Bad Brückenau am Sonntag, 25. Juli. Geplant ist eine Führung mit Anna Leonhard. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Alten Rathausplatz.Anmeldungen sind unter www.vhs-kisshab.de, per E-Mail kulturbuero@bad-brueckenau.de oder über das Vhs-Büro unter Tel.: 09741/804 55 möglich. sek