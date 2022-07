In einer bewegenden Abschlussfeier wurden die Neuntklässer der Grund- und Mittelschule Thulbatal aus ihrer aktiven Schulzeit entlassen. Neben dem Bürgermeister wünschte auch der Elternbeirat sowie die Lehrerschaft in Vertretung des Klassenlehrers den Schülern alles Gute auf ihrem weiteren schulischen oder beruflichen Werdegang. In einer kleinen Andacht unter dem Motto "Gut gerüstet" wünschten die beiden Religionslehrkräfte einen glücklichen weiteren Lebensweg.

Sowohl der Klassenlehrer als auch der Schulleiter verabschiedeten sich mit passenden Worten von den Schülerinnen und Schülern. Von den 17 Schülerinnen und Schülern der Klasse erreichten zwölf ihren Qualifizierenden Mittelschulabschluss, insgesamt verlässt kein Schüler die Schule ohne einen Schulabschluss.

Die beiden Schulbesten erzielten ein Gesamtergebnis mit einem Durchschnitt von 1,6.

Umrahmt wurden die Feierlichkeiten von einer Gesangseinlage des Klassenlehrers und dem Vortrag Cupsong der gesamten Klasse 9A. red