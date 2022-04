Einwohner In Oberleichtersbach leben 732 Bürgerinnen und Bürger, in Modlos 354, in Unterleichtersbach 317, in Breitenbach 272, in Mitgenfeld 257, am Dreistelz 46, im Weiler Aspenmühle 46, am Buchrasen 35 und am Haghof 12.

Geburten und Sterbefälle In 2020 wurden 25 Kinder geboren, in 2021 14. Gestorben sind in 2020 14 Personen, in 2021 waren es 18.

Investitionen Das Gesamtinvestitionsvolumen in den Jahren 2020 und 2021 betrug 28.707.243 Euro. Die Schulden konnten auf 148.396 Euro zurückgefahren werden, damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 71 Euro.