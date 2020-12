Ein trauriger Hingucker: Dutzende in oranges Flatterband gehüllte Schaufensterpuppen haben für acht Stunden am Sonntag die Blicke der (aktuell nur wenigen) Besucher magisch angezogen. Der Künstler Dennis Josef Meseg aus Nordrhein-Westfalen wollte mit seiner Installation "Broken" am Maxplatz - wie schon an anderen Orten in Deutschland - ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen und dazu aufrufen, diese zu beenden. Die Reaktion der Bamberger war zumindest auf Facebook sehr gegensätzlich. Während sich die einen ergriffen von der Botschaft zeigten ("Ich war auch grad dort und bin sehr berührt." "Sooo traurig, aber auch dringend notwendig!"), gefiel den anderen die künstlerische Darstellung nicht ("Leute lasst eure Kinder daheim, die bekommen ja Angst." "Schwierige 'Kunst', an der es auch viele Kritikpunkte gibt!"). Und wieder andere reagierten mit Humor: "Abstand halten sie jedenfalls." Foto: Judith Weingart/Pressestelle Stadt Bamberg