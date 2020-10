Im Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld wurden von den Landräten Florian Wiedemann (FW/Bayreuth) und Hermann Ulm (CSU/Forchheim) und dem Bamberger Vizelandrat Bruno Kellner (FW) das Hotel und der Brauereigasthof "Drei Kronen" in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg), das "Refugium Betzenstein" (Landkreis Bayreuth) und der Verein Ernteerlebnis Fränkische Schweiz mit Sitz in Kunreuth mit der "Tourismuskrone" der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz ausgezeichnet.

Der Hotel-Brauereigasthof "Drei Kronen" erhielt diese Auszeichnung in der Kategorie Leuchtturm, das "Refugium Betzenstein" (Ferienwohnungen im Bio-Passivhaus) und der Verein Ernteerlebnis Fränkische Schweiz in der Kategorie Innovation. Für beide Kategorien gingen aus allen drei Landkreisen insgesamt 30 Bewerbungen ein. Jeweils fünf kamen in die engere Auswahl.

2500 Euro Preisgeld

Die "Tourismuskrone" wurde nach 2019 zum zweiten Mal verliehen. Letztes Jahr war nur der Landkreis Forchheim beteiligt. Nun wurde der Wettbewerb auf die gesamte Fränkische Schweiz ausgeweitet. Neu ist, dass die beiden Preisträger in der Kategorie Innovation von den Sparkassen Forchheim und Bayreuth jeweils ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro erhalten. Roland Wölfel von der Forchheimer Firma Cima, die das Tourismuskonzept erstellt hat, betonte, dass es prima sei, dass sich wirklich alle touristischen Leistungsträger und Sparten beteiligt haben. Das Bewerberfeld reichte von der Arbeitsgemeinschaft bis zur Evangelischen Jugend, vom Matratzenlager bis zu Dorfläden.

Der Verein Ernteerlebnis Fränkische Schweiz überzeugte durch ein umfassendes Programm: Es profitieren dabei sowohl die lokalen Obstbauern durch Arbeitsentlastung als auch die Touristen, welche die Landschaft der Fränkischen Schweiz verstehen und zu schätzen lernen. Regionalität, Identifikation mit der Region und die Sehnsucht der Menschen nach "Sinnstiftung" werden in einem Konzept realisiert. Der Trend, den Gast stärker in das lokale Leben zu integrieren, wird umgesetzt. Vorbildlich auch für andere touristische Leistungsträger ist die Gemeinde- und betriebsübergreifende Kooperation. "Gemeinsam sind wir stärker. Anbieter und Gäste - Hand in Hand" bringe den Erfolg. Das Preisgeld soll in Werbung, eine bessere Außendarstellung und die Vermarktung investiert werden.

Weitere Urkunden

Urkunden in der Kategorie Leuchtturm gingen an den Greifvogel- und Eulenpark der Burg Rabenstein, die Wiegand- Erlebnisberge in Pottenstein, den Gasthof Schlehenmühle in der Gemeinde Egloffstein und den Erlebnispark Schloss Thurn in der Gemeinde Heroldsbach.