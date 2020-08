Die Freiluft-Werkstatt in Haßfurt

Je älter ein Auto wird, desto häufiger muss es in die Werkstatt. Dort stehen Reparaturen, Inspektionen und alle zwei Jahre auch der TÜV an. Im Haßfurt der Nachkriegszeit fand eine Untersuchung der Fahrtauglichkeit des Wagens noch unter freiem Himmel statt: Der mobile Kraftwagenprüfstand einer Benzinfirma machte 1951, wie ein altes Foto von Heimatforscher Ludwig Leisentritt zeigt, auf dem Floriansplatz in Haßfurt Station. Dort schauten Mechaniker, ob die Zündungen und die Vergaser der Pkw in Ordnung waren.

Bei kurzen Probefahrten checkten sie zudem das Bremsverhalten der Fahrzeuge. Die waren damals ein großer Luxus: Insgesamt waren im Altlandkreis Haßfurt Anfang der 1950er Jahre gut 400 Personenkraftwagen registriert. Entsprechend leer waren die oft noch geschotterten Straßen.

Die Blechlawinen, die sich heute auf dem Straßennetz der Region bewegen, lassen diese Anzahl surreal wirken. Ebenso schwer vorstellbar ist heute eine mobile Werkstatt unter freiem Himmel vor der Ritterkapelle.