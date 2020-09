"Das Ende der Bescheidenheit" - so lautet der Titel des Vortrags von Kathi Petersen, der am morgigen Donnerstag, 17. September, ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal Heroldsbach stattfindet. Er befasst sich mit der Rolle der Frau in der katholischen Kirche.

"Ich werfe unserer Zeit vor, dass sie starke und zu allem Guten begabte Geister zurückstößt, nur weil es sich um Frauen handelt", wusste schon die Heilige und Kirchenlehrerin Teresa von Avila vor 500 Jahren. Und dieser Satz gilt für Kathi Petersen auch heute noch. Die Geschäftsführerin der katholischen Erwachsenenbildung Nürnberg und deren pädagogische Leiterin beleuchtet die Rolle der Frau in der katholischen Kirche und wird auch auf die Arbeitstexte des Synodalforums eingehen.

Anmeldung erbeten

Aufgrund der Hygienebestimmungen wird um Anmeldung im Pfarrbüro per E-Mail an pfarrei.heroldsbach@erzbistum-bamberg.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09191994930 gebeten. red