Die Sommer-Reihe "Kirchen erzählen Geschichten" macht am Freitag, 1. Juli, um 19 Uhr, Station in der Stiftskirche Himmelkron. Die Atmosphäre des ehemaligen Klosterkomplexes eignet sich auf besondere Weise für die Präsentation der Ausstellung "Botanica", die der Künstler Walter Green konzipiert hat: Eindrückliche Fotografien zeigen klassische "Unkräuter", die gefährdet und doch für das biologische Gleichgewicht unabdingbar sind. Sie regen in ihrer filigranen Schönheit zum Staunen über die Feinheiten der Schöpfung an. Die Ausstellung wird im Kreuzgang eröffnet mit einer abwechslungsreichen Veranstaltung, die Pfarrer Michael Krug und Pfarrerin Angela Hager mit Texten gestalten; dazu musizieren Doris Luthner und Nicole Heydemann (Flöte) sowie Martina Schubert (Geige). Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Veranstalter sind das Evangelische Bildungswerk, die Kirchengemeinde Himmelkron, der Verein Markgrafenkirchen sowie der Historische Verein für Oberfranken. Weitere Informationen zu Veranstaltungen der Reihe "Kirchen erzählen Geschichten unter www.ebw-oberfranken-mitte.de. red