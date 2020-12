Das Landratsamt Haßberge mit allen Dienststellen sowie die Kfz-Zulassungsbehörden in Haßfurt und Ebern sind vom 23. Dezember bis 27. Dezember sowie am 31. Dezember geschlossen. Ausgenommen hiervon sind das Gesundheitsamt und der Einsatzstab Infektionsschutz: Auch über die Weihnachtsfeiertage sind die Mitarbeiter im Einsatz, wie das Landratsamt mitteilte, um sich um die Covid-19-Patienten zu kümmern und deren Kontaktpersonen zu ermitteln. Ab Montag, 28. Dezember, kann das Landratsamt mit seinen Dienststellen wieder nach vorheriger Terminvereinbarung besucht werden.

Das Jobcenter in Haßfurt ist nur am Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen und am 31. Dezember sowie 1. Januar für seine Kunden nicht erreichbar.

Das Kreisabfallzentrum in Wonfurt ist ebenfalls am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen. Am 23. Dezember sind die Öffnungszeiten wie gewohnt von 8 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 16 Uhr.

Dem Landkreis Haßberge ist es ein Anliegen, auch in den Weihnachtsferien ausreichend Testkapazitäten bereitzuhalten. Anmeldungen für das Corona-Testzentrum in Wonfurt sind digital jederzeit möglich. Wer online keine Möglichkeit hat, kann telefonisch einen Termin vereinbaren unter der Rufnummer 09521/27720 (nur werktags von 9 bis 13 Uhr).

Weitere Festlegung

Das Bürgertelefon des Landratsamtes Haßberge ist über die Weihnachtsfeiertage (24. bis 27. Dezember) sowie am Wochenende 31. Dezember bis 3. Januar und am Dreikönigstag, 6. Januar, nicht besetzt. Fragen rund um das Corona-Geschehen werden werktags von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12.30 Uhr unter Rufnummer 09521/27600 beantwortet. red