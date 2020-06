Die Faszination alter Bäume erleben

Die naturkundliche Wanderung "Faszination alte Bäume" wird am Sonntag, 28. Juni, bereits zum sechsten Mal durchgeführt. Sie wird von Hermann Hacker, KIS-Vorsitzender, gelernter Forstmann, Entomologe und Naturschutzfachmann, geleitet und spricht Menschen an, welche sich ihre Verbundenheit und Liebe zu unserer unversehrten Natur und Umwelt erhalten haben. Die Faszination, die von alten Bäumen ausgeht, können wir nur in Parks, auf Dorfplätzen oder in noch vom Menschen unberührten Primär- und Urwäldern bestaunen. Wirklich alte Bäume unserer geografischen Breiten und Wälder wie in der privaten Forstverwaltung des Banzer Waldes, wo viele Generationen aufgeschlossener und einfühlsamer Förster alte Bäume bewusst stehen ließen, stehen den Urwaldriesen der Subtropen und Tropen in ihrer Erhabenheit in nichts nach. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr am Eingang des Parkplatzes am Banzberg. Foto: privat