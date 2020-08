Die Farbenpracht der Natur genießen

Kurz nach Sonnenaufgang präsentierte sich unserem Leser Roland Schönmüller diese Juli-Szenerie im nördlichen Frankenwald bei Rappoltengrün im Landkreis Kronach mit strahlendem Sonnenschein nebst einigen Wolken. Fleißige Hummeln und andere Insekten-Gefährten zieht es zu den gelben Sonnenblumen in Gärten und an Feldrändern. "Unterwegs sein, Sonne tanken, sich erfreuen an den farbenprächtigen Sommerblumen und die Natur genießen - das sind auch für uns willkommene Momente in der von der Corona-Pandemie geprägten Zeit", schreibt er uns dazu. Foto: Roland Schönmüller