Beim traditionellen Herbstangeln des Vereins der Sportangler Bad Kissingen stehen zumeist mit den ersten kalten Nächten die Raubfische im Visier der Hobbyfischer. Wurden in den letzten Jahren immer mehrere meist kapitale Hechte von den Bad Kissinger Petrijüngern beim Traditionsfischen gefangen, so konnte in diesem Jahr nur Sebastian Etzel einen der gefräßigen Raubfische mit einem geführten Kunstköder an der Leine zum Biss verführen. Dieser war mit einem Gewicht von 4250 Gramm aber stattlich.

Kalt und wenig erfolgreich

Schutzpatron Petrus bescherte den Freizeitfischern zum Beginn des Hegefischens um 7 Uhr morgens sehr kühle Temperaturen mit einem später ungetrübten Sonnenschein. Das Beißverhalten der Fische war äußerst schlecht, und so konnte sich Harry Brückner mit einem Barsch von 290 Gramm den zweiten Platz sichern.

Fischbestand ist gesund

Die anderen Teilnehmer blieben alle Schneider und hatten zumeist nicht mal einen Biss beziehungsweise Fischkontakt. Die Teilnehmer sowie Vorstandsmitglied und Wiegemeister Andreas Reuß zeigten sich vom Fangergebnis zwar etwas enttäuscht, wichtig sei aber, dass die Fänge während des Jahres einen stabilen und vor allem gesunden Fischbestand aufweisen, so der Tenor von den aktiven Vereinsmitgliedern des Bad Kissinger Vereins. Die gefangenen Fische aus der Fränkischen Saale wiesen keinerlei Krankheiten auf und könnten unbedenklich verzehrt werden. hsu