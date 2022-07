Das Rhönmuseum im Herzen der Fladunger Altstadt kann auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken und verfügt über umfangreiche kultur- und naturhistorische Sammlungen, deren Bedeutung weit über die Grenzen der Rhön hinausreichen. Im Laufe der vergangenen 100 Jahre durchlebte das Haus zahlreiche Wandlungen, doch der Gründungsgedanke blieb: der Wunsch, ein Museum für die gesamte Rhön zu schaffen und grenzübergreifend zu wirken.

Aktuell erfährt das Rhönmuseum eine umfangreiche Neuausrichtung und wird voraussichtlich Ende dieses Jahres seine Wiedereröffnung feiern. Das neue Rhönmuseum möchte einen Einblick in die Vielfalt und den Facettenreichtum der Region Rhön geben und Ausflugsziel für Jung und Alt sein, heißt es in einer Pressemeldung. Bis zur Wiedereröffnung bieten regelmäßige Sonderveranstaltungen die Möglichkeit, die aktuell geschlossenen Museumsräume zu besuchen und hinter die Kulissen zu blicken, teilen die Verantwortlichen weiter mit.

Spontan vorbeikommen

Am Sonntag, 10. Juli, um 14.30 Uhr veranstaltet Museumsleiterin Eva-Maria König eine Führung durch die künftigen Ausstellungsräume und bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Einblicke in die Arbeitsabläufe in einem geschlossenen Museum. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen zum Museum und dem Programm haben die Organisatoren im Internet unter bereitgestellt: www.rhoenmuseum.de sowie Tel.: 09778/ 74 80 70. red