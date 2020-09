"Die ersten Wochen werden spannend"

Wenn morgen die Schule wieder beginnt, startet sie mit Maskenpflicht im Unterricht, ausgenommen sind die Grundschüler. Bei der Sitzung der Schulverbandsversammlung Untersiemau in der Schulaula betonte Rektorin Kerstin Meyer, dass man sich den Vorgaben der Staatsregierung entsprechend verhalten werde. Ministerpräsident Markus Söder hatte bei der Sitzung mit Eltern, Schüler- und Lehrerverbänden betont, dass es wichtig sei, mit großer Vorsicht in die Schulen zurückzukehren, und dass es das Ziel sei, den Regelunterricht bestmöglich aufrechtzuerhalten, daher seien Masken - mindestens für die ersten zwei Wochen - wichtiger Teil des Hygienekonzepts.

Bei der konstituierenden Sitzung des Schulverbands vor einigen Tagen sagte Kerstin Meyer, man hoffe, rechtzeitig Näheres zu erfahren. Bekannt ist, dass die Staatsregierung angekündigt hat, die Schulträger bei der Bereitstellung zusätzlicher Schulbusse zu unterstützen. Die Mehrkosten übernehme der Freistaat. Bayern beschreite damit im Kampf gegen das Virus einen ähnlichen Weg wie Nordrhein-Westfalen. Dort habe es nach Wiederbeginn der Schulen eine Maskenpflicht für 14 Tage gegeben, wurde bei der Sitzung festgestellt. Meyer sagte, der Lehrkörper sei sich jedenfalls darüber einig, die Einschulungsfeiern, neben dem Kirchgang, ganz kurz zu halten. Dazu würden die rund 50 Abc-Schützen in zwei Gruppen aufgeteilt. Bei schönem Wetter könne die Einführung auch nach draußen verlagert werden, deutete die Rektorin an. "Die ersten Wochen werden jedenfalls spannend werden", war die Meinung der Rektorin. Vor allem, wie das mit der Handhabung der Masken laufe. "Wenn keine Vorfälle auftreten, können wir hoffentlich bald - nach Absprache mit dem Schulamt - in den Normalfall übergehen." Bei Verdacht auf Infekt eines Kindes solle dieses erst mal zu Hause bleiben, stellte Meyer fest. Bevor die ganze Schule geschlossen werde, würden zunächst Nachforschungen nach der Ursache unternommen.

Als Schulverbandsvorsitzender wurde für die anstehenden sechs Jahre wieder Rolf Rosenbauer genauso einstimmig gewählt wie Martin Finzel (Ahorn) zum neuen Stellvertreter.

Regularien gingen flott

Für den Rechnungsprüfungsausschuss wurden Udo Siegel (Großheirath) als Vorsitzender, und als seine Stellvertreter Andreas Hügerich (Lichtenfels), Birgit Kindler und Stefan Janson gewählt. Zudem wurde die Geschäftsordnung mit einigen angepassten neuen Regelungen beschlossen. Ohne Neuregelung gingen der Beschluss der Verfassung des Schulverbands sowie die Entschädigungssatzung über die Bühne. Per Power-Point-Präsentation trug Kämmerin Gisela Wörz die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 sowie den Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2023 vor. Beides wurde von der Versammlung beschlossen. Die Verwaltung schlägt dem Schulverband vor, das Catering für die Grund- und Mittelschule Untersiemau ab dem neuen Schuljahr an den Partyservice Reck (Coburg) zu vergeben. Die Laufzeit sei unbefristet - eine Kündigung möglich. Mit der Essensausgabe soll wahrscheinlich in der zweiten Schulwoche begonnen werden. Das neue Catering war durch die Kündigung des bisherigen Services notwendig geworden. Aus vier Bewerbern wurde jetzt das erwähnte Unternehmen ausgewählt.