Die ersten Schultage

So beginnt das Schuljahr an der Henneberg-Grundschule: In Garitz werden die Klassen 1a, 1b, 2a, 3a, und 4a unterrichtet, in Reiterswiesen die Klassen 1c, 2b und 4c und in Arnshausen die Klassen 3b, 3c und 4b.

Die Abc-Schützen werden in den jeweiligen Schulhäusern begrüßt (8.30 Uhr Garitz und 8.45 Uhr Reiterswiesen). Der erste Unterrichtstag endet für sie um 10.30 Uhr bzw. 10.45 Uhr, der zweite nach der vierten Stunde. Am Dienstag und Mittwoch endet der Unterricht für alle anderen Klassen nach der vierten Stunde. Ab Donnerstag findet stundenplanmäßiger Unterricht statt. Der Unterricht beginnt morgens in Garitz um 7.50 Uhr, in Arnshausen um 8 Uhr und in Reiterswiesen um 8.05 Uhr. Für den Busfahrplan gilt: Abfahrt 7.15 Uhr Poppenroth, 7.22 Uhr Albertshausen, 7.31 Uhr Garitz, 7.41 Uhr Reiterswiesen, 7.51 Arnshausen.

Rückfahrten: 11.10 Uhr ab Garitz, 11.18 Uhr Arnshausen, 11.25 Uhr Reiterswiesen, 11.32 Uhr Arnshausen, 11.40 Uhr Garitz, 11.50 Uhr Albertshausen, 11.57 Uhr Poppenroth. Zusätzlich fährt am ersten Tag ein Zusatzbus für die Erstklässer: Poppenroth: 8 Uhr, Albertshausen: 8.10, Garitz: 8.20 Uhr, Arnshausen: 8.25 Uhr, Ankunft Reiterswiesen um 8.35 Uhr. Rückfahrt um 10.30 Uhr (ab Garitz) und 10.45 Uhr (ab Reiterswiesen). red