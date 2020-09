Der "Tag des offenen Denkmals" 2020 am Sonntag stand unter dem Begriff "Nachhaltigkeit". Trotz erschwerter Bedingungen beteiligte sich der Herzogenauracher Heimatverein auch in diesem Jahr an diesem bundesweiten Projekt, das seit 1993 immer wieder Millionen von Menschen zu historischen Gebäuden oder Plätzen führt.

Zum Begriff Nachhaltigkeit, so die Verantwortlichen, passt in diesem Jahr das derzeit fast vollständig restaurierte "Seelhaus" gegenüber der Pfarrkirche und dem früheren Mädchenschulhaus beziehungsweise am Eingang der Engelgasse. Die Stadt Herzogenaurach mit der Leiterin des Bauamtes (Silke Stadter) und dem Leiter des Projekts (Albert Geinzer) hatten für diesen "Denkmaltag" grünes Licht zur Begehung gegeben, obwohl die offizielle Eröffnung erst in einigen Wochen stattfinden wird.

Live statt virtuell

So konnten in Herzogenaurach interessierte Besucher am Sonntag unter der Führung von Geinzer und dem Vorstandsmitglied des Heimatvereins, Klaus-Peter Gäbelein, einen ersten Blick in das restaurierte Gebäude werfen, und zwar live und nicht virtuell wie in anderen Kommunen.

Drei Jahre lang wurde an dem zweitältesten Haus in der Stadt restauriert, sprich gegraben und saniert. Das Seelhaus ist zehn Jahre älter als das Gebäude im Steinweg, das der Heimatverein eingerichtet hat und betreut. Unschwer kann man erkennen, dass das Seelhaus ursprünglich aus zwei Gebäuden bestand, die einst an der Ecke Kirchenplatz (Haus Nr.9) beziehungsweise Engelgasse 10 zur Versorgung von bedürftigen, alten oder teilweise behinderten Herzogenaurachern dienten. Nur selten wurden durchziehende Bettler für kurze Zeit hier versorgt.

In dem Haus mit dem vorkragenden Dach zur Kirchenseite waren im Regelfall maximal vier Personen untergebracht, so zum Beispiel die Seelhausfrau Margaretha, die sich um die "narrische" (geistig behinderte) Christina kümmerte. Im 18. Jahrhundert wurde das Seelhaus von Privatpersonen erworben. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich im Erdgeschoss des vorderen Gebäudes die Schusterwerkstatt Ploner mit Küche und zwei Schlafstuben im Obergeschoss. Später wohnte hier der Hausmeister beziehungsweise die verantwortliche Hausmeisterin (Frau Stark) für das Mädchenschulhaus , in dem auch anfangs Klassen des Gymnasiums und der Realschule untergebracht waren (heute Sing- und Musikschule).

Die Besucher konnten sich von der gelungenen Restaurierung im gesamten Haus überzeugen. Die hellen, lichten Räume in den "Hausabteilungen" mit 88 (Südseite) und 85 (Nordseite) Quadratmetern Wohnfläche werden noch in diesem Jahr bezogen werden.

Abschluss im Steinweg

Zum Abschluss der Seelhausbesichtigung gab es noch die Möglichkeit, das Haus des Heimatvereins im Steinweg 5 zu begutachten, in dem die Begriff "Nachhaltigkeit", also die Verwendung von wieder verwendbaren Baustoffen (Holz, Lehm, Kalk, lokale Steine) vor 40 Jahren bereits Wirklichkeit geworden ist. gä