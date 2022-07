Die Managerinnen und Manager aller neun unterfränkischen Lokalen Aktionsgruppen trafen sich in Bad Neustadt, um ihre Bewerbung für die Leader-Förderperiode 2023 bis 2027 an den Koordinator für Unterfranken zu übergeben. "Damit ist das Auswahlverfahren für die kommende Förderperiode offiziell eröffnet", so Leader-Koordinator Daniel Pascal Klaehre, der seinen Dienstsitz am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt/ Saale hat.

"Leader" ist ein EU-Förderinstrument zur Stärkung ländlicher Regionen bei ihrer selbst-bestimmten Entwicklung. Es fordert und fördert unter dem Motto "Bürger gestalten ihre Heimat" Eigeninitiative und Engagement und wird in Bayern seit über 25 Jahren erfolgreich genutzt. Aktuell gibt es acht lokale Aktionsgruppen (LAGs) in Unterfranken, eine neunte bewirbt sich für die Teilnahme ab 2023. Mit der Gründung der neuen LAG Süd-West-Dreieck e.V. im südlichen Landkreis Würzburg ist Unterfrankens ländlicher Raum nun nahezu flächendeckend Leader-Gebiet, heißt es in einer Pressemeldung des AELF. Die acht anderen sind Main4Eck Miltenberg e.V.,

Schweinfurter Land e.V., Z.I.E.L. Kitzingen e.V.; Haßberge e.V., Spessart e.V., Wein, Wald, Wasser e.V., Bad Kissingen e.V. und Rhön-Grabfeld e.V.

In der aktuellen Förderperiode, die seit 2014 läuft, sind bereits knapp 16 Millionen Euro Fördermittel von EU und Freistaat Bayern in rund 175 Einzel- und Kooperationsprojekte in Unterfranken geflossen - seien es in die Erarbeitung von Konzepten, die Beschilderung von Wegen, die Errichtung von Ausstellungen und Museen oder Theater und Spielbühnen, Naherholungs- und Bildungsangebote, Generationenspielplätze und Begegnungsorte, Renaturierungen, Sportstätten oder auch in lokale Unternehmen und Start-Ups. Wenn das Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen ist, können voraussichtlich zur Jahresmitte 2023 wieder Anträge zur Projektförderung gestellt werden. red