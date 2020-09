Die Emil-Flasche für Schulanfänger

Spezielle Trinkflasche Bereits seit 23 Jahren bekommen alle Schulanfänger in Stadt und Landkreis Coburg eine Emil-Glasflasche geschenkt. Die Trinkflasche im Isobehälter ist ein sinnvoller Beitrag zur Müllvermeidung. Rechnen, lesen, schreiben - trinken gibt immer wieder Power für die nächste Stunde. Und im Gegensatz zu den Plastikflaschen entsteht mit der Emil-Flasche zudem nicht haufenweise Müll.

Ein besonderer Dank gilt der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, die durch ihr finanzielles Engagement in Höhe von 10 672 Euro die Emil-Aktion überhaupt ermöglicht, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. 1200 Trinkflaschen wurden so heuer für alle Schulanfänger in Stadt und Landkreis Coburg beschafft. Seit 1997 war der Sparkasse Coburg-Lichtenfels diese Aktion insgesamt 208 739 Euro wert. Stellvertretend für alle Schulanfänger wird am morgigen Dienstag, 8. September, um 9.30 Uhr in der Goebel-Halle in Rödental die Verteilung der Emil-Flaschen stattfinden. red