Das Bildungswerk der KAB Bamberg veranstaltet am Montag, 19. Oktober, das Online-Seminar "Out of Hamsterrad - Wie bekomme ich meine Finanzen in den Griff?". Es findet statt zwischen 18.30 Uhr und circa 19.30 Uhr.

Beim Thema Geld und Finanzen fühlen sich viele wie in einem Hamsterrad. Man strampelt und kommt doch nicht vorwärts. Wer endlich seine Schulden in den Griff bekommen will und einen verständlichen und praktischen Weg sucht, der ist herzlich dazu eingeladen, am Online-Seminar kostenfrei und anonym teilzunehmen. Besprochen wird dabei, wie man sich einen Überblick über die eigene aktuelle finanzielle Situation verschaffen kann. Außerdem wird die Wichtigkeit der Führung eines Einnahmen- und Ausgabenplanes sowie eines alltagstauglichen Entschuldungsplanes aufgezeigt. Referent ist Walter Berger, zertifizierter Trainer in der Verbraucherbildung für Finanzen und Versicherungen. Anmeldungen werden erbeten bis 12. Oktober 2020 beim Veranstalter: KAB Bildungswerk Bamberg, Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg, Tel: 0951/91691- 0, Fax: 0951/91691- 49, E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de. hs