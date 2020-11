Am heutigen Freitag findet der bundesweite Vorlesetag statt. Die Stadtbücherei Lichtenfels hat dazu in diesem Jahr ein Video mit den drei Bürgermeistern der Stadt Lichtenfels Sabine Rießner, Andreas Hügerich und Mathias Söllner aufgenommen. Das Video steht nur am heutigen Freitag, 20. November, auf der Homepage der Stadt Lichtenfels unter www.lichtenfels.de zum Ansehen bereit. Alle Kinder können sich dann auf einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch "Jim Knopf und die wilde 13" von Michael Ende freuen. Foto: Anna Schaller