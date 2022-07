Die erste CSU-Ortshauptversammlung nach den Corona-Einschränkungen fand nun in Oerlenbach statt. Der Ortsvorsitzende Manfred Reuß begrüßte die Mitglieder im Feuerwehrhaus Oerlenbach. Man freue sich, endlich wieder zusammen eine Ortshauptversammlung abhalten zu können, so Reuß. Ein besonderer Gruß galt dem Staatssekretär und Kreisvorsitzenden Sandro Kirchner, der zu diesem Ereignis geladen war.

Zunächst stellte Manfred Reuß den Tätigkeitsbericht und aktuelle Zahlen aus dem Ortsverband vor, schreiben die Veranstalter in einer Pressemeldung. Der nächste Tagesordnungspunkt war der Rechenschaftsbericht, der von Schatzmeisterin Helga Göbel vorab geprüft und vollständig den Rechnungsprüfern vorgelegt worden war. Somit konnte eine Entlastung seitens der Mitglieder stattfinden.

Sandro Kirchner machte im Anschluss darauf aufmerksam, dass der Ukrainekrieg zeige, wie groß die Abhängigkeit in der Energie- und Rohstoffversorgung sei. Eine florierende Wirtschaft sei notwendig und wichtig, um die Standards weiter zu erhalten und Schulden auszugleichen.

Oerlenbachs Bürgermeister Nico Rogge berichtete über eine Vielzahl von aktuellen, vergangenen sowie zukünftigen Projekten aus dem kommunalen Bereich. Für die Kreisebene gab Kreistagsmitglied Siegfried Erhard einen kurzen Bericht ab.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für die besondere Kreisvertreterversammlung zur Landtags- und Bezirkstagswahl 2023. Hierbei übernahm Sandro Kirchner den Vorsitz des Wahlausschusses. Als Delegierte wurden gewählt: Nico Rogge, Manfred Reuß, Siegfried Erhard und Gerhard Fischer. Ersatzdelegierte sind: Nils Seidl, Helga Göbel, Björn Bohlien und Andreas Kukuk.

Der CSU-Ortsverband Oerlenbach lebt von ehrenamtlicher Arbeit und uneigennützigem Engagement, heißt es in der Pressemeldung weiter. Dies gelte in der täglichen politischen Arbeit und in anderen Betätigungsfeldern außerhalb der Parteienlandschaft. Manfred Reuß und Sandro Kirchner nahmen die Ehrungen für zehn Jahre Mitgliedschaft bei Helga Göbel, 20 Jahre bei Jochen Neumayer, 40 Jahre bei Walter Vierheilig und für 50 Jahre beim Ehrenvorsitzenden und Altbürgermeister Siegfried Erhard vor. Gerhard Fischer erhielt die bronzene Ehrennadel der Partei für besonders treue Verdienste. red